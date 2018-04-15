Спасатели вытащили двоих тонущих мужчин в одно время в разных частях Москвы

Двоих мужчин спасли накануне на водоемах в разных районах столицы практически одновременно.

«14 апреля около 10:30 в пруду на улице Суздальской начал тонуть мужчина, 1989 года рождения, его спасли и госпитализировали», — сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник ЦУКС МЧС РФ по Москве

Ранее сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности сообщил РИАМО, что спасатели вытащили из Москвы-реки мужчину в районе Строгинского моста в столице в тот же день и то же время.

«14 апреля в 10:40 спасатели МГПСС подняли с поверхности воды пожилого мужчину, рыбака. Происшествие произошло в районе Строгинского моста», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что мужчине была оказана первая медицинская помощь.