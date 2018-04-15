Дом в центре Москвы, который мог обрушиться, ремонтировали строго по регламенту

— В прошлом году у здания появился собственник, — сообщил корреспонденту «ВМ» Петр Бирюков. — Он разработал проект реставрации, который прошёл экспертизу. Сейчас мы разбираемся, кто занимался этим вопросом, все ли в порядке было с планом. Рабочие, приступив к ремонту здания, убрали деревянные перегородки и перекрытия, сделали стяжки на 2, 4 и 6 этажах. Работы шли по регламенту.

Он пояснил, что в четверг строители перешли к укреплению фундамента, углубились на 1,5-2 метра, увидели потоки воды и работы приостановили. По зданию пошли продольные трещины.

— Конкретного решения относительно судьбы здания ещё нет, комиссия работает, — добавил Петр Бирюков. — Здание под охраной, спецслужбы следят за безопасностью. Штаб под моим руководством будет продолжать работу, чтобы вынеси конкретное решение данной ситуации. Жителей эвакуированных домов за счёт города разместят в гостиницах. Просим всех воздержаться от входа в эвакуированные дома. При острой необходимости вход на территорию возможен только со спасателями.

Уточняется, что следственные органы уже начали проверку.

Напомним, в воскресенье, 15 апреля, в центре Москвы появилась угроза обрушения здания. В связи с этим, из соседнего жилого дома в Пушкаревом переулке эвакуировали 16 человек.

Стало известно, что по зданию пошла трещина. Оно находилось на стадии реконструкции.

— Эвакуация 15 апреля проводилась в доме №10 в Пушкаревом переулке, куда по звонку прибыли пожарно-спасательные подразделения. В настоящий момент проводится разведка, более подробной информации пока у нас нет, — сообщили «ВМ» в ГУ МЧС России по г. Москве.

Как сообщил корреспондент «ВМ», эвакуированных жителей решили разместить в московском академическом театре Маяковского — сцена на Сретенке (Пушкарёв пер., 21/24, 1). Также рассматривается вопрос размещения жителей в гостиницах. Никакой информации спецслужбы и власти пока не дают, но обещают обо всем проинформировать москвичей в ближайшее время.

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