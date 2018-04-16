Власти Москвы снесут здание, где произошло обрушение

Частично рухнувшее здание в Москве решено снести. О таком решении заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков . Сообщается, что обрушение произошло в тех местах, где в подвальном помещении велись работы по укреплению и заглублению фундамента. Обвалились две полосы шириной в 1,5 метра — с шестого этажа до основания.

Сейчас специалисты проводят мониторинг с целью последующего демонтажа опасного объекта. Кроме того, ведутся работы по разбору строительных лесов, возведенных по периметру здания.

«Будем подтягивать силы, специализированную технику, которая будет заниматься разборкой этого здания, привлекаем гидравлические большие ножницы, которые будут разрезать по периметру стены здания с тем, чтобы его искусственно потом демонтировать, обрушить и не дать возможности дальнейшему падению», — цитирует Бирюкова РИА «Новости»

На данный момент жители дома размещены в гостинице, всем им была предоставлена возможность забрать из квартир необходимые документы.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что наружная стена исторического здания, расположенного в самом центре Москвы по адресу Пушкарев переулок, дом 12, частично обрушилась внутрь постройки. В момент обрушения стены в пятиэтажном выселенном здании 1916 года постройки людей не было. Здание находилось на реконструкции.

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