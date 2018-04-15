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Частично обрушившееся здание в центре Москвы могу снести целиком
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Частично обрушившееся здание в центре Москвы могу снести целиком 

360tv.ru 1 час назад
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков прокомментировал ситуацию с частичным обрушением стены столетнего дома в Москве. По его словам, сейчас решается вопрос о дальнейших действиях для предотвращения обрушения.
Бирюков рассказал, что здание пустовало с 2006 года, а в 2017 году его приобрел собственник, который разработал проект по реконструкции здания. Проект прошел экспертизу, в настоящий момент специалисты выясняют, кто ее организовывал.
В четверг, 12 апреля, в начале работ по реконструкции подрядчики собственника начали работы по укреплению фундамента дома. Спустившись на полтора метра ниже основания, строители обнаружили потоки воды. Работы были приостановлены. Воду из-под здания не откачали, опасаясь подвергать опасности спасателей и работников коммунальных служб.
Сейчас здание в серьезном состоянии, идут продольные трещины, сверху донизу. Здание примыкает к соседнему дому, сверху разрывы уже 15 сантиметров. Посередине здания тоже разрывы 15 сантиметров. Поэтому мы сейчас рассматриваем вопросы предотвращения разрушения. Какие окончательно примем решения, мы об этом скажем. Есть несколько вариантов, вплоть до того, чтобы это здание сносить
— Петр Бирюков.
Заместитель мэра заявил, что жители четырех соседних домов расселены по гостиницам за счет средств города и собственника. Такие меры были предприняты для того, чтобы уменьшить шанс негативных последствий. Все коммунальные службы обесточены.
По словам Бирюкова, группа спасателей обеспечила все первичные мероприятия. Эксперты, которых пригласила администрация Москвы, дадут собственное заключение, в котором укажут возможные угрозы, связанные с аварийным зданием. Работники следственных органов просматривают всю имеющуюся документацию. «События могут разворачиваться различные», — уточнил заммэра.
Работы по сооружению подземного гаража в ранее горевшем доме № 12 стали причиной обрушения стены 100‐летнего здания в Пушкаревом переулке в центре Москвы. Об этом «360» рассказал эвакуированный житель одного из соседних домов.
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