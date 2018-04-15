Бирюков: две части аварийного здания в Пушкаревом переулке в Москве обрушились

МОСКВА , 15 апреля. / ТАСС /. Произошло обрушение двух частей дома в Пушкаревом переулке в центре столицы, никто не пострадал, сообщил в воскресенье журналистам приехавший на место ЧП заместитель мэра столицы Петр Бирюков

"Прошло обрушение. В тех местах, где в подвальном помещении велись работы по укреплению, заглублению фундамента, две полосы вертикально с шестого этажа до самого низа обрушились. Ширина этих полос приблизительно по полтора метра. Никто не пострадал", — сказал он.

Он добавил, что стоящие рядом здания также не пострадали в результате обрушения. По словам Бирюкова, дом будет снесен.