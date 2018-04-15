В крупном пожаре в Ермишинском районе погиб мужчина

Утром 15 апреля в МЧС поступила информация о пожаре в селе Нарма Ермишинского района, сообщает пресс-служба Главного управления. В результате возгорания уничтожены жилой дом, баня и сарай. На пожаре погиб 57-летний мужчина.

Боролись с огнем четыре человека личного состава Государственной противопожарной службы.

В настоящее время специалисты выясняют причину возгорания и причиненный ущерб.