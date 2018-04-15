В крупном пожаре в Ермишинском районе погиб мужчина 

Утром 15 апреля в МЧС поступила информация о пожаре в селе Нарма Ермишинского района, сообщает пресс-служба Главного управления. В результате возгорания уничтожены жилой дом, баня и сарай. На пожаре погиб 57-летний мужчина.
Боролись с огнем четыре человека личного состава Государственной противопожарной службы.
В настоящее время специалисты выясняют причину возгорания и причиненный ущерб.
Кроме того, по факту обнаружения трупа Сасовским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства произошедшего.