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В крупном пожаре в Ермишинском районе погиб мужчина
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В крупном пожаре в Ермишинском районе погиб мужчина 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Утром 15 апреля в МЧС поступила информация о пожаре в селе Нарма Ермишинского района, сообщает пресс-служба Главного управления. В результате возгорания уничтожены жилой дом, баня и сарай. На пожаре погиб 57-летний мужчина.
Боролись с огнем четыре человека личного состава Государственной противопожарной службы.
В настоящее время специалисты выясняют причину возгорания и причиненный ущерб.
Кроме того, по факту обнаружения трупа Сасовским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства произошедшего.
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