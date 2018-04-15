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22 человека спасли иркутские пожарные прошлой ночью
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22 человека спасли иркутские пожарные прошлой ночью 

Хот 30 минут назад
Фото: Хот
Неосторожное обращение с огнём при  курении в очередное раз могло стать причиной пожара в жилом доме.
Сообщение от жильцов 5-этажного дома на улице Волгоградской в городе
Иркутске поступило в пожарную охрану в 11-м часу накануне вечером. К  месту пожара были направлены три пожарных расчёта. На момент прибытия
пожарных из окна квартиры на третьем этаже вырывались языки пламени и  шёл густой дым, горели вещи на балконе четвертого этажа. Три звена
газодымозащитной службы, поднявшись по задымлённой лестнице, спасли по  лестничным маршам 22 человека, в том числе четырех детей.
«В первые минуты все силы пожарных
были брошены на спасение людей. Жители верхних этажей оказались в  огненной ловушке. Когда мы поднялись на третий этаж, то соседи уже  вынесли из квартиры, где происходило горение, мужчину, тем самым спасли
ему жизнь. Однако, через открытую дверь горящей квартиры дым быстро
заполнил подъезд пятиэтажки. Тремя звеньями мы оперативно обошли верхние
этажи и вывели всех жильцов на свежий воздух», — рассказал заместитель
начальника дежурной смены службы пожаротушения Иван Константинов.
Пожар был ликвидирован в течение 10  минут. В результате огнем в квартире на третьем этаже были уничтожены
домашние вещи и мебель на площади 18 квадратных метров, а также
поврежден балкон на 4 этаже. Как выяснили работавшие на месте пожара
дознаватели, хозяин квартиры, где произошло возгорание, часто выпивал и  курил. Вероятно, тлеющая сигарета и стала причиной возгорания. Точная
причина будет установлена сотрудниками испытательной пожарной
лаборатории.
Государственные инспекторы по  пожарному надзору убедительно просят граждан быть бдительными. Не  оставайтесь равнодушными, если проживающий рядом человек ведет
асоциальный образ жизни, ведь неосторожное обращение с огнем часто
приводит к гибели людей, находящихся в нетрезвом состоянии. Зачастую при  пожаре возникает угроза рядом стоящим жилым домам и, соответственно,
жизни других людей. Если у Вас возникают опасения по поводу нарушения
кем-либо правил пожарной безопасности, обратитесь в отдел надзорной
деятельности по своему району. Любую информацию относительно нарушения
норм пожарной безопасности вы можете также сообщить, позвонив на Единый телефон доверия Главного управления — 8 (3952) 39-99-99.
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