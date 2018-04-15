Хвойный филиал «Оборонлес» провел экоурок для воспитанников спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва г. Кандалакша

Кроме того, сотрудники Читинского филиала ФГАУ «Оборонлес» раздавали жителям города Чита и поселка Телемба листовки на тему «Берегите лес от огня».

С приближением пожароопасного сезона 2018 года, сотрудники Хвойного филиала «Оборонлес» Минобороны России провели очередной экологический урок для воспитанников спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва на тему пожарной безопасности в лесах. На этот раз он был выездным.

«Правила поведения и аккуратное обращение с огнем в лесу — основа знаний экологически грамотного и ответственного поколения. Наши дети обязаны знать элементарные правила нахождения на природе для сохранения экологического баланса планеты», — отметил директор Хвойного филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России Владимир Климов

Кроме того, сотрудники Читинского филиала ФГАУ «Оборонлес» раздавали жителям города Чита и поселка Телемба листовки на тему «Берегите лес от огня». Места для раздачи выбрали с таким расчетом, чтобы охватить как можно большее количество людей, — на перекрестках, пешеходных переходах, в образовательных учреждениях и т.д.

«Цель акции — уведомить население о приближении пожароопасного периода. Каждый житель региона должен знать правила пожарной безопасности при нахождении в лесу и телефон, куда можно передать информацию о возгорании», — сообщила врио директора Читинского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России Юлия Скурихина.