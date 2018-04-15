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Эвакуированных жителей московского дома, который может обрушиться, размещают в театре
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Эвакуированных жителей московского дома, который может обрушиться, размещают в театре 

Вечерняя Москва 50 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Корреспондент «ВМ» выехал по адресу, где сейчас спасатели проверяют информацию об угрозе обрушения многоэтажки.
В воскресенье, 15 апреля, в центре Москвы появилась угроза обрушения здания. В связи с этим, из соседнего жилого дома в Пушкаревом переулке эвакуировали 16 человек.
Как отмечается, по зданию пошла трещина. Оно находилось на стадии реконструкции.
— Эвакуация 15 апреля проводилась в доме №10 в Пушкаревом переулке, куда по звонку прибыли пожарно-спасательные подразделения. В настоящий момент проводится разведка, более подробной информации пока у нас нет, — сообщили «ВМ» в ГУ МЧС России по г. Москве.
Как сообщает корреспондент «ВМ», сейчас отрезок Пушкарева переулка, где находится реставрируемый дом, и близлежащие жилые постройки, оцеплены. Припаркованные здесь автомобили эвакуируют. Жители ждут информацию от спасательных служб и местных властей.
Как сообщил корреспондент «ВМ», на данный момент (17:30 по мск) эвакуированных жителей решили разместить в московском академическом театре Маяковского — сцена на Сретенке (Пушкарёв пер., 21/24, 1).
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