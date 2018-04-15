Огромный столб дыма вырос над Сухарной из-за вспыхнувшего пожара 

Над улицей Сухарной вырос огромный столб дыма — по словам очевидцев, загорелись гаражи. На месте возгорания работает несколько пожарных машин, приехала скорая.
«На Сухарной горят гаражи. Говорят, что пожар начался со взрыва какой-то газовой бочки», — рассказала корреспонденту НГС очевидица Алина Самедова в переписке в соцсети «ВКонтатке». Алина уточнила, что гаражи находятся неподалёку от остановки «Сухарная» рядом с новым домом № 96/2. Напомним, вечером 14 апреля в Кировском районе Новосибирска загорелся трёхэтажный дом — из-за пожара перекрыли улицу.