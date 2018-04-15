Спецборт МЧС доставит тяжелобольного грудничка из Крыма в Санкт-Петербург

"На протяжении всей операции маленького пациента сопровождают медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф «Защита » Минздрава России" , — говорится в сообщении ведомства.

Самолет, который осуществляет санитарную эвакуацию, оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета. В Санкт-Петербурге новорожденного доставят в лечебное учреждение, где ему окажут высокотехнологичную медицинскую помощь.