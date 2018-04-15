Спецборт МЧС доставит тяжелобольного грудничка из Крыма в Санкт-Петербург 

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости Крым. Тяжелобольного младенца из Крыма отправят на лечение в Санкт-Петербург. Новорожденного, который нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи, доставят на специальном самолете МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по РК.
"На протяжении всей операции маленького пациента сопровождают медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава России", — говорится в сообщении ведомства.
Самолет, который осуществляет санитарную эвакуацию, оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета. В Санкт-Петербурге новорожденного доставят в лечебное учреждение, где ему окажут высокотехнологичную медицинскую помощь.