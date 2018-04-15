В Балакове загорелся склад возле стэйк-хауса «Beerlin».

Сегодня, 15 апреля, в Балаково случился пожар в складском помещении на улице Чапаева. Как сообщили «Новостям Саратова» в пресс-службе ГУ МЧС России по Саратовской области , ЧП случилось около полудня. Тревожный вызов поступил в 11:57. В 12:11 пожар был полностью ликвидирован.

-Площадь сгоревшего склада составила 40 кв. метров. Причина сейчас устанавливается. В результате пострадавших нет, — уточнили в главке. — На тушение пожара выезжали 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

Фотографии пожара сразу же появились в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах, в постах городского паблика видно, что горит одно из зданий на улице Чапаева, где расположен молодежный стэйк-хаус «Beerlin».

— Клубы дыма поднимаются на десятки метров вверх — сообщила одна из пользователей группы.