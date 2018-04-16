В Балакове во время сварочных работ загорелся стейк-хаус «Beerlin»

В Балаково вчера загорелся склад ресторана «Beerlin». Крупный пожар на складе вызвал переполох среди жителей города. Очевидцы разместили фотографиии в соцсети «ВКонтакте». Пожар в складском помещении на улице Чапаева собрал много комментариев на странице группы «Типичный Балаково».

Как сообщили «АиФ-Саратов» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, пожар возник в 12.00, и в считанные минуты его погасили.

— Площадь пожара составила 40 кв. м. Склад основательно выгорел, но жертв удалось избежать и эвакуация не потребовалась, — сообщили в МЧС. — Возможно, здание полыхнуло из-за игнорирования правил безопасности во время электрогазосварочных работ.