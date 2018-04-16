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В Балакове во время сварочных работ загорелся стейк-хаус «Beerlin»
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В Балакове во время сварочных работ загорелся стейк-хаус «Beerlin» 

АиФ 53 минуты назад
Фото: АиФ
В Балаково вчера загорелся склад ресторана «Beerlin». Крупный пожар на складе вызвал переполох среди жителей города. Очевидцы разместили фотографиии в соцсети «ВКонтакте». Пожар в складском помещении на улице Чапаева собрал много комментариев на странице группы «Типичный Балаково».
Как сообщили «АиФ-Саратов» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, пожар возник в 12.00, и в считанные минуты его погасили.
— Площадь пожара составила 40 кв. м. Склад основательно выгорел, но жертв удалось избежать и эвакуация не потребовалась, — сообщили в МЧС. — Возможно, здание полыхнуло из-за игнорирования правил безопасности во время электрогазосварочных работ.
В г. Балаково днем 15 апреля горел склад ресторана «Beerlin» на улице Чапаева. Об этом сообщили очевидцы ЧП. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области, сигнал о пожаре, площадь которого составила 40 квадратных метров, поступил на пульт «01» в 11:57. По предварительным данным, причиной возгорания стало несоблюдение правил безопасности при проведении электрогазосварочных работ. «На тушение выезжали 2 единицы техники и 9 человек», — уточнили в ведомстве.
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