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Спасатели МЧС эвакуировали 800 человек из здания ТЦ в Ярославле
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Спасатели МЧС эвакуировали 800 человек из здания ТЦ в Ярославле 

Аргументы Недели 1 час назад
В одном из крупнейших торгово-развлекательных центров Ярославля произошло возгорание электропроводки. Сотрудники МЧС эвакуировали из ТРЦ около 800 человек.
ТРЦ «Вернисаж» — один из крупнейших торговых центров Ярославской области. В одном из его магазинов сегодня загорелась электропроводка, началось задымление. Прибывшие по сигналу тревоги сотрудники ГУ МЧС по Ярославской области эвакуировали из здания торгово-развлекательного центра около 800 посетителей и сотрудников.
Представитель ГУ МЧС по Ярославской области сообщил, что площадь возгорания была небольшой. Начавшийся пожар уже потушен, пострадавших нет, передает РИА Новости.
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