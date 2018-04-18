Посетителей и персонал ТЦ в Кемерове эвакуировали из-за сообщения о задымлении

КЕМЕРОВО , 18 апреля. / ТАСС /. Посетителей и персонал торгово-развлекательного центра «Променад -1» в Кемерове эвакуировали из-за сообщения о задымлении. По предварительной информации, администрация ТРЦ приняла решение эвакуировать людей из-за возникшего запаха оплавившегося провода у холодильника, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел около 21:00 (17:00 мск). «Поступило сообщение о задымлении, люди вышли сами, администрация ТРЦ почувствовала запах дыма возле холодильника на первом этаже, всех вывели», — сказали в ведомстве.

На место выехали пожарные, которые все проверили. «Они обследовали здание, не нашли возгорания. Предположительно, запах мог возникнуть из-за оплавившегося провода, причина будет установлена, рассматривается версия короткого замыкания», — уточнили в ГУ МЧС.

"Променад -1" расположен в Центральном районе на проспекте Ленина. Общая площадь здания около 17 тыс. кв. м, в нем три надземных и один подземный этаж.

25 марта в Кемерове произошел пожар в торговом центре «Зимняя вишня», в котором погибли 64 человек.