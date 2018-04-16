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Порядка 400 тыс. кв м. дорог планируют отремонтировать в городском округе Химки до конца года
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Порядка 400 тыс. кв м. дорог планируют отремонтировать в городском округе Химки до конца года 

Агентство «Москва» 38 минут назад
Фото: MosDay.ru
Порядка 400 тыс. кв м. дорог намерены отремонтировать в городском округе Химки в 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
«В рамках областной программы ремонта дорог в подмосковных Химках приступили к ремонту дорожного полотна. В этом году в городском округе планируется отремонтировать порядка 400 тыс. кв. м дорог», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в настоящее время ремонтные работы проводятся на ул. Заводская и ул. Заречная, а также микрорайонах Старые Химки и Новогорск. В ходе проведения работ будет полностью заменено асфальтобетонное покрытие, частично заменен бортовой камень и полностью обновлена дорожная разметка.
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