Около 400 тыс. кв м дорог отремонтируют в Химках

В подмосковных Химках стартовал ремонт дорог, в городском округе планируют починить порядка 400 тысяч квадратных метров дорожного полотна, говорится в сообщении пресс-службы городской ажминистрации.

«Химки стали первым муниципалитетом региона, где стартовал ремонт дорог. В рамках областной программы в городском округе приступили к ремонту дорожного полотна. В настоящее время работы проводятся по улице Заводской, в Старых Химках, а также по улице Заречной, в Новогорске», — говорится в сообщении.

В ходе проведения работ будет полностью заменено асфальтобетонное покрытие, частично заменен бортовой камень, полностью обновлена дорожная разметка горячим термопластиком.

«В этом году в городском округе Химки планируется отремонтировать порядка 400 тысяч квадратных метров дорог», — заключается в материале.