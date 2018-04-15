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Около 400 тыс. кв м дорог отремонтируют в Химках
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Около 400 тыс. кв м дорог отремонтируют в Химках 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В подмосковных Химках стартовал ремонт дорог, в городском округе планируют починить порядка 400 тысяч квадратных метров дорожного полотна, говорится в сообщении пресс-службы городской ажминистрации.
«Химки стали первым муниципалитетом региона, где стартовал ремонт дорог. В рамках областной программы в городском округе приступили к ремонту дорожного полотна. В настоящее время работы проводятся по улице Заводской, в Старых Химках, а также по улице Заречной, в Новогорске», — говорится в сообщении.
В ходе проведения работ будет полностью заменено асфальтобетонное покрытие, частично заменен бортовой камень, полностью обновлена дорожная разметка горячим термопластиком.
«В этом году в городском округе Химки планируется отремонтировать порядка 400 тысяч квадратных метров дорог», — заключается в материале.
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