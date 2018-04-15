В жилом доме в Гатчине произошёл взрыв

В воскресенье, 15 апреля, около полудня мощный взрыв обеспокоил жителей Гатчины . Оказалось, что в доме по улице Киргетова у мужчины взорвался самогонный аппарат.

Как сообщили ivbg.ru очевидцы инцидента, взрыв произошёл в одном из домов на третьем этаже.

На третьем и ближайших этажах вынесло стекла, был задымлен весь подъезд. Пожарные, которые приехали по вызову, справились с возникшим огнём и рассказали, что взорвался самогонный аппарат в одной из квартир. Кроме того сотрудники МЧС рассказали, что это происшествие чудом не спровоцировало взрыв газа.

Хозяин квартиры, где произошел взрыв, во время происшествия находился рядом с аппаратом и получил сильные ожоги по всему телу. Его увезли в реанимацию.