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В жилом доме в Гатчине произошёл взрыв
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В жилом доме в Гатчине произошёл взрыв 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
В воскресенье, 15 апреля, около полудня мощный взрыв обеспокоил жителей Гатчины. Оказалось, что в доме по улице Киргетова у мужчины взорвался самогонный аппарат.
Как сообщили ivbg.ru очевидцы инцидента, взрыв произошёл в одном из домов на третьем этаже.
На третьем и ближайших этажах вынесло стекла, был задымлен весь подъезд. Пожарные, которые приехали по вызову, справились с возникшим огнём и рассказали, что взорвался самогонный аппарат в одной из квартир. Кроме того сотрудники МЧС рассказали, что это происшествие чудом не спровоцировало взрыв газа.
Хозяин квартиры, где произошел взрыв, во время происшествия находился рядом с аппаратом и получил сильные ожоги по всему телу. Его увезли в реанимацию.
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