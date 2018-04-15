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В Уфе загорелся двухэтажный барак
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В Уфе загорелся двухэтажный барак 

ufa1.ru 46 минут назад
Фото: ufa1.ru
В башкирской столице днем 15 апреля сгорел двухэтажный барак на улице Ирендык.
Жители Затона испугались черного дыма, который шел из окон расселенного необитаемого дома № 21. Они вызвали пожарных. Вызов поступил около часа дня. Здание к моменту прибытия спасателей уже горело открытым огнем, но возгорание быстро потушили.
Ни погибших, ни пострадавших в происшествии не было, так как дом предназначался под снос.
— Это второй случай за десять дней. 5 апреля загорелся такой же барак по соседству. Дознаватели выехали на место, чтобы установить причину пожара, — сообщили Ufa1 в 22-м отряде ФПС по Башкирии.
О ликвидации возгорания сообщили в 15:37.
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