В Уфе загорелся двухэтажный барак

В башкирской столице днем 15 апреля сгорел двухэтажный барак на улице Ирендык.

Жители Затона испугались черного дыма, который шел из окон расселенного необитаемого дома № 21. Они вызвали пожарных. Вызов поступил около часа дня. Здание к моменту прибытия спасателей уже горело открытым огнем, но возгорание быстро потушили.

Ни погибших, ни пострадавших в происшествии не было, так как дом предназначался под снос.

— Это второй случай за десять дней. 5 апреля загорелся такой же барак по соседству. Дознаватели выехали на место, чтобы установить причину пожара, — сообщили Ufa1 в 22-м отряде ФПС по Башкирии

О ликвидации возгорания сообщили в 15:37.