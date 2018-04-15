Из-за короткого замыкания эвакуировали торговый центр «Столица» в Перми

В воскресенье, 15 апреля, в Перми эвакуировали торговый центр «Столица» на улице Мира. Очевидцы сообщают, что произошло задымление в одном из магазинов на первом этаже.

«Произошло короткое замыкание без последующего горения. Все эвакуировались, пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.