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Из-за короткого замыкания эвакуировали торговый центр «Столица» в Перми
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Из-за короткого замыкания эвакуировали торговый центр «Столица» в Перми 

АиФ Пермь 48 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В воскресенье, 15 апреля, в Перми эвакуировали торговый центр «Столица» на улице Мира. Очевидцы сообщают, что произошло задымление в одном из магазинов на первом этаже.
«Произошло короткое замыкание без последующего горения. Все эвакуировались, пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Напомним, 30 марта в ТЦ «Столица» также проходила эвакуация. Тогда тревога была учебной. После трагедии в Кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», проверки проходят во всех торговых центрах, театрах и других учреждениях города и края. Такое распоряжение разослали по регионам из Генпрокуратуры России.
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