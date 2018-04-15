Из-за короткого замыкания эвакуировали торговый центр «Столица» в Перми 

В воскресенье, 15 апреля, в Перми эвакуировали торговый центр «Столица» на улице Мира. Очевидцы сообщают, что произошло задымление в одном из магазинов на первом этаже.
«Произошло короткое замыкание без последующего горения. Все эвакуировались, пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Напомним, 30 марта в ТЦ «Столица» также проходила эвакуация. Тогда тревога была учебной. После трагедии в Кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», проверки проходят во всех торговых центрах, театрах и других учреждениях города и края. Такое распоряжение разослали по регионам из Генпрокуратуры России.