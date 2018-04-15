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Лужские пожарные спасли жительницу посёлка Оредеж
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Лужские пожарные спасли жительницу посёлка Оредеж 

Ivyborg.ru 1 час назад
Лужские пожарные, вовремя прибывшие на место возгорания одного из частных деревянных домов, спасли из огня женщину.
15 апреля в 08:30 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленобласти поступило сообщение о том, что в Лужском районе в поселке Оредеж горит хозяйственная постройка. К месту происшествия немедленно отправились дежурные смены 135 и 136 пожарно-спасательных частей на трех автоцистернах.
Несколько минут потребовалось пожарным, чтобы прибыть на место происшествия. По прибытию сотрудники МЧС моментально приступили к поиску пострадавших и ликвидации пожара, грозившего перекинуться на соседние сооружения. С места пожара была спасена женщина: пожарные вывели её с применением спасательных устройств.
Полчаса понадобилось пожарным, чтобы справиться с огнём. Причины возгорания предстоит установить дознавателям отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района.
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