МЧС: Жильцов дома в центре Москвы эвакуировали из-за угрозы обрушения в соседнем здании

В столичном районе Мещанский существует угроза обрушения в здании, жильцов соседнего дома эвакуировали. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС по столице.

«Поступило сообщение об обрушении в здании по адресу: Пушкарева пер., д. 12. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по указанному адресу. Проводится разведка, существует вероятность частичного нарушения целостности здания. Из соседнего дома эвакуировали порядка 20 человек», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на месте возможного обрушения продолжают работать спасатели и сотрудники комплекса городского хозяйства.