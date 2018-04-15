Ещё
МЧС: Жильцов дома в центре Москвы эвакуировали из-за угрозы обрушения в соседнем здании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС: Жильцов дома в центре Москвы эвакуировали из-за угрозы обрушения в соседнем здании 

Агентство «Москва» 1 час назад
В столичном районе Мещанский существует угроза обрушения в здании, жильцов соседнего дома эвакуировали. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС по столице.
«Поступило сообщение об обрушении в здании по адресу: Пушкарева пер., д. 12. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по указанному адресу. Проводится разведка, существует вероятность частичного нарушения целостности здания. Из соседнего дома эвакуировали порядка 20 человек», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на месте возможного обрушения продолжают работать спасатели и сотрудники комплекса городского хозяйства.
Агентство «Москва»: последние новости
СК возбудил дело о халатности после гибели заключенного в «Матросской тишине» от метадона и кокаина СК начал проверку после гибели матери с дочерью на пожаре в Ступинском районе Пострадавших при пожаре в столичном ТЦ «Персей для детей» спасателей выписали из больницы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США600
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии188
Ракеты Трампа подстрелили рубль362
США накажут Россию за поддержку Асада144
Подписчики ополчились на Галкина37
Видео
05:28
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
00:58
Подписчики ополчились на Галкина
Шоу-бизнес
03:51
«Это хулиганство в международных отношениях»
Политика Статьи
00:24
США показали удар подлодки по Сирии
Армия
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение