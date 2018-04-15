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Молились, чтобы пожарные успели: огонь вплотную подошел к домам «Белого хутора»
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Молились, чтобы пожарные успели: огонь вплотную подошел к домам «Белого хутора» 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Жителей микрорайона «Белый хутор» напугал огонь, быстро приближающийся к жилому массиву. Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, там горела трава.
— Очень быстро идёт низовой огонь на «Белый хутор» и хорошо виден из окна. От нашего участка с домами его отделяет очень небольшое расстояние, — написала читательница сайта 74.ru.
— Когда увидели дым, сразу же позвонили пожарным, но огонь приближался очень быстро. Молились, чтобы бригада успела приехать, — рассказала жительница «Белого хутора».
В МЧС уточнили, что пожар удалось потушить за два часа.
— Возгорание ликвидировано. На месте работали две автоцистерны. Угрозы зданиям нет, — прокомментировали в ГУ МЧС по Челябинской области.
Сейчас уточняется площадь пожара.
Вчера, 14 апреля, посетители Преображенского кладбища стали свидетелями возгорания травы на территории мусульманских захоронений.
— У людей сгорели могилы, оградки. Я ходил в администрацию, которая находится в метрах 30, но им вообще наплевать, пришлось самим тушить водой из пластиковой бутылки, — сообщил читатель 74.ru.
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