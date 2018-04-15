Молились, чтобы пожарные успели: огонь вплотную подошел к домам «Белого хутора»

Жителей микрорайона «Белый хутор» напугал огонь, быстро приближающийся к жилому массиву. Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, там горела трава.

— Очень быстро идёт низовой огонь на «Белый хутор» и хорошо виден из окна. От нашего участка с домами его отделяет очень небольшое расстояние, — написала читательница сайта 74.ru.

— Когда увидели дым, сразу же позвонили пожарным, но огонь приближался очень быстро. Молились, чтобы бригада успела приехать, — рассказала жительница «Белого хутора».

МЧС уточнили, что пожар удалось потушить за два часа.

— Возгорание ликвидировано. На месте работали две автоцистерны. Угрозы зданиям нет, — прокомментировали в ГУ МЧС по Челябинской области

Сейчас уточняется площадь пожара.

Вчера, 14 апреля, посетители Преображенского кладбища стали свидетелями возгорания травы на территории мусульманских захоронений.

— У людей сгорели могилы, оградки. Я ходил в администрацию, которая находится в метрах 30, но им вообще наплевать, пришлось самим тушить водой из пластиковой бутылки, — сообщил читатель 74.ru.