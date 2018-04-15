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16 человек эвакуировано из жилого дома в центре столицы из-за угрозы обрушения соседнего здания
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16 человек эвакуировано из жилого дома в центре столицы из-за угрозы обрушения соседнего здания 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Происшествию присвоен второй ранг сложности.
В воскресенье, 15 апреля, в центре Москвы появилась угроза обрушения здания. В связи с этим, из соседнего жилого дома в Пушкаревом переулке эвакуировали 16 человек. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
— Из дома № 10 по Пушкареву переулку эвакуированы 16 человек, — рассказал собеседник.
Как отмечается, по зданию пошла трещина. Оно находилось на стадии реконструкции.
— Эвакуация 15 апреля проводилась в доме 12 в Пушкаревом переулке, куда по звонку прибыли пожарно-спасательные подразделения. В настоящий момент проводится разведка, более подробной информации пока у нас нет, — сообщили «ВМ» в ГУ МЧС России по г. Москве.
Происшествию присвоен второй ранг сложности (из пяти возможных).
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