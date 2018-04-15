Свирица и Паша оказались на волоске от подтопления

Как передают специалисты регионального ГУ МЧС , в Волховском районе продолжается подъём воды. Спасателями в связи с этим было объявлено предупреждение об опасном гидрологическом явлении.

Так, к 20:00 14 апреля уровень воды по ГП Новоладожский канал — поселок Новая Свирица составил 594 см Балтийской системы. По прогнозам спасателей, 14-17 апреля уровень воды достигнет опасной отметки 600 см, при которой обычно наблюдаются затопления.