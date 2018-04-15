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Свирица и Паша оказались на волоске от подтопления
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Свирица и Паша оказались на волоске от подтопления 

Ivyborg.ru 1 час назад
Как передают специалисты регионального ГУ МЧС, в Волховском районе продолжается подъём воды. Спасателями в связи с этим было объявлено предупреждение об опасном гидрологическом явлении.
Так, к 20:00 14 апреля уровень воды по ГП Новоладожский канал — поселок Новая Свирица составил 594 см Балтийской системы. По прогнозам спасателей, 14-17 апреля уровень воды достигнет опасной отметки 600 см, при которой обычно наблюдаются затопления.
В связи со сложившейся гидрометеорологической обстановкой возможно подтопление жилого сектора, придворовых территорий, дорог, пойменных участков в населенных пунктах: Паша, Свирица, Карпино, Подбережье. Тем временем, МЧС рассказало ivbg.ru, что нужно делать, если вода подступает к вашему дому или дачному участку.
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