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Прокуратура начала проверку после обрушения кровли в шахте Красносулинского района
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Прокуратура начала проверку после обрушения кровли в шахте Красносулинского района 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Прокуратура Ростовской области проверит, что могло привести к обрушению кровли в шахте «Дальняя» (Красносулинский район). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
— На месте ЧП работали три человека: двоим удалось выбраться, третий остался под завалами. Сейчас по поручению прокурора области проводится проверка, — рассказали в прокуратуре.
Происшествие случилось сегодня в 07:10. Как сообщают РИА «Новости», во время обвала кровли на глубине 800 метров погиб 42-летний горняк, проработавший на шахте «Дальняя» более 15 лет. Что стало причиной трагедии, еще предстоит выяснить. По одной из версий, обрушение могло возникнуть из-за нарушений техники безопасности.
Сейчас на горнодобывающем предприятии работают следователи, полицейские, представители прокуратуры и Ростехнадзора.
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