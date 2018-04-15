Прокуратура начала проверку после обрушения кровли в шахте Красносулинского района

Прокуратура Ростовской области проверит, что могло привести к обрушению кровли в шахте «Дальняя» (Красносулинский район). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

— На месте ЧП работали три человека: двоим удалось выбраться, третий остался под завалами. Сейчас по поручению прокурора области проводится проверка, — рассказали в прокуратуре

Происшествие случилось сегодня в 07:10. Как сообщают РИА «Новости», во время обвала кровли на глубине 800 метров погиб 42-летний горняк, проработавший на шахте «Дальняя» более 15 лет. Что стало причиной трагедии, еще предстоит выяснить. По одной из версий, обрушение могло возникнуть из-за нарушений техники безопасности.