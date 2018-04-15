Под Ковровом сгорел склад сена

В деревне Кирики Ковровского района вчера в половине шестого вечера произошел пожар. Загорелось сено в складе местного СПК на краю деревни. Пожарные из Ковровского гарнизона прибыли на место спустя 20 минут после вызова, когда сено уже вовсю полыхало на площади всего склада (400 квадратных метров).

На тушение ушло более двух часов. Полностью ликвидировать пожар удалось только в восемь часов вечера. Сено сельхозпредприятия выгорело дотла. Точная сумма ущерба (предварительно — несколько сотен тысяч рублей) будет установлена позже.

В тушении пожара было задействовано 3 единицы техники и 6 спасателей.