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Крупный пожар за Волгой: что горит
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Крупный пожар за Волгой: что горит 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Огромный столб чёрного дыма поднялся в Заволжском районе. Местные, снимая фото, решили, что горит строительный супермаркет, в котором как раз вчера прошли пожарные учения. Но это не так. Оказалось, горит большой ангар в тех же краях.
— Загорелся склад с пеноблоками, сигнал поступил около часу дня. Огонь уже почти потушили, но, похоже, там выгорело всё на площади 150 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе управления МЧС по Ярославской области.
Дымом в последнее время в Ярославе пахнет нередко. Подозрительно вспыхивают расселённые дома.
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