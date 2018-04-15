В кемеровском селе Панфилово добровольцы вместе с пожарными тушили дом

Добровольная пожарная команда села Панфилово помогла потушить горящий открытым пламенем дом, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

Пожар вспыхнул в ночь на 15 апреля. Добровольцы тут же поспешили тушить горящий дом, вскоре к ним на помощь прибыли пожарные МЧС

«На момент прибытия добровольцев и бойцов пожарной охраны горела крыша дома открытым пламенем. Из-за позднего обнаружения возгорания и быстрого распространения огня создалась угроза перехода горения внутри дома. Слаженная работа пожарных и добровольцев позволила сократить время тушения пожара и уменьшить ущерб от него», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, пожар мог возникнуть из-за неправильного устройства или неисправности печи.