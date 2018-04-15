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В Кемеровской области начал действовать особый противопожарный режим
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В Кемеровской области начал действовать особый противопожарный режим 

RT на русском 21 минуту назад
Он продлится до 15 июня.
На всей территории региона устанавливаются дополнительные требования к пожарной безопасности.
В частности, запрещено проводить пожароопасные работы, устраивать свалки горючих отходов, оставлять ёмкости с легковоспламеняющимися жидкостями и газами.
«В период действия особого противопожарного режима штрафные санкции за несоблюдение правил пожарной безопасности в подворьях и на полях увеличиваются», — заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Для должностных лиц сумма составит от 15 до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 400 до 500 тыс. рублей, для граждан — от 2 до 4 тыс. рублей.
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал об усилении в Кузбассе профилактической работы, чтобы предотвратить осложнение обстановки в пожароопасное время.
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