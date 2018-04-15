Владимир Пучков заявил, что регион находится на особом контроле по пожарной безопасности.
Сегодня, 15 апреля, в Воронежскую область прибыл глава МЧС России Владимир Пучков. Об этом «Вести-Воронеж» рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. В это воскресенье Владимир Пучков облетел три региона: Воронежскую, Тульскую и Московскую области. Эти территории МЧС России взяло на особый контроль как термоточки, где наиболее высокий риск больших пожаров. — МЧС России взяло каждую термоточку на контроль. Зафиксированы отжиги сухой растительности в первую очередь на землях сельскохозяйственного назначения, сказал он. При сильном ветре это может привести к катастрофическим последствиям. Владимир Пучков напомнил, что собственники и арендаторы земель несут личную ответственность за безопасность и недопущение возникновения пожаров на своих территориях. Вместе с тем, он отметил, что отношение граждан к вопросам пожарной безопасности меняется в лучшую сторону. «За время облета мы не зафиксировали ни одного случая сжигания сухой растительности, мусора не территории частных домовладений, дачных поселков и садоводческих товариществ», — пояснил министр. Также входе облёта у министр смог оценить паводковую ситуацию в Воронежской области. Этот и другие вопросы Владимир Пучков обсудит при встрече с врио губернатора области Александром Гусевым.