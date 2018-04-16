В курских лесах начался пожароопасный сезон 

Спасатели призывают население соблюдать правила безопасности и напоминают, что нарушение грозит штрафом
С 16 апреля лесная охрана и сотрудники ГУ МЧС России по Курской области и УМВД России по Курской области будут ежедневно проводить патрулирование лесов. Специализированная диспетчерская служба комитета лесного хозяйства Курской области непрерывно проводит мониторинг пожарной обстановки на всей площади лесного фонда в круглосуточном режиме. Кроме того, пожарные формирования лесхозов и Лесопожарного центра приведены в состояние полной готовности.
Как пояснили в пресс-службе МЧС, в регионе регулярно регистрируются случаи неконтролируемых палов сухой травы местным населением, при этом сухая трава горит на территориях, граничащих с лесами. За подобные действия курянам грозит административная ответственность. Граждане могут быть оштрафованы в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; должностные лица — от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; юридические — от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.