В курских лесах начался пожароопасный сезон

Спасатели призывают население соблюдать правила безопасности и напоминают, что нарушение грозит штрафом

УМВД С 16 апреля лесная охрана и сотрудники ГУ МЧС России по Курской области России по Курской области будут ежедневно проводить патрулирование лесов. Специализированная диспетчерская служба комитета лесного хозяйства Курской области непрерывно проводит мониторинг пожарной обстановки на всей площади лесного фонда в круглосуточном режиме. Кроме того, пожарные формирования лесхозов и Лесопожарного центра приведены в состояние полной готовности.

Как пояснили в пресс-службе МЧС, в регионе регулярно регистрируются случаи неконтролируемых палов сухой травы местным населением, при этом сухая трава горит на территориях, граничащих с лесами. За подобные действия курянам грозит административная ответственность. Граждане могут быть оштрафованы в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; должностные лица — от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; юридические — от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.