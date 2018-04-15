Ещё
В Калининграде обвалился потолок в торговом центре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Калининграде обвалился потолок в торговом центре 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КАЛИНИНГРАД, 15 апр — РИА Новости. Декоративный потолок обвалился в воскресенье в переходе между атриумами в торгово-развлекательном центре «Европа» в Калининграде, никто не пострадал, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Калининградской области Алексей Баранов.
"Декоративный потолок подвесной обвалился. Пострадавших нет, городские спасатели работали на месте, региональная оперативно-спасательная группа выезжала на место", — сказал Баранов.
По информации очевидцев, сначала на посетителей посыпалась штукатурка, потом отлетел весь подвесной потолок. В этой части здания шел ремонт, никто из посетителей не пострадал, на время работа центра была приостановлена.
РИА Новости: последние новости
Пострадавшего при пожаре в ТЦ "Персей" спасателя выписали из больницы На Украине требуют закрыть 16 ТЦ из-за нарушений пожарной безопасности В Волгоградской области грузовые вагоны с цементом сошли с рельсов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США282
Ракеты Трампа подстрелили рубль277
Штайнмайер встал на защиту России311
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова191
Подписчики ополчились на Галкина20
Видео
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика
00:15
Асад похвалил российские оружие
Армия В мире
00:58
Подписчики ополчились на Галкина
Шоу-бизнес
03:51
«Это хулиганство в международных отношениях»
Политика Статьи
00:24
США показали удар подлодки по Сирии
Армия
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
01:01
В США усомнились в законности удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:00
Отравление Скрипалей сравнили со штурмом «Норд-Оста»
Происшествия
02:18
Бузову не хотят пускать в Северную Осетию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение