В Калининграде обвалился потолок в торговом центре

"Декоративный потолок подвесной обвалился. Пострадавших нет, городские спасатели работали на месте, региональная оперативно-спасательная группа выезжала на место", — сказал Баранов.

По информации очевидцев, сначала на посетителей посыпалась штукатурка, потом отлетел весь подвесной потолок. В этой части здания шел ремонт, никто из посетителей не пострадал, на время работа центра была приостановлена.