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В Перми эвакуировали ТРК «Столица»
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В Перми эвакуировали ТРК «Столица» 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Сегодня, 15 апреля, произошло задымление в магазине «Спортмастер» на первом этаже ТРК «Столица». Посетителей и персонал магазина эвакуировали. На место выехали специальные службы, определившие, что причиной задымления стало короткое замыкание. Эту информацию 59.ru подтвердили в краевом МЧС.
— Никакого открытого горения не было. Было задымление из-за оплавившихся проводов, — рассказал 59.ru директор ТРК «Столица» Константин Копытов. — Мы частично эвакуировали людей. Эвакуация коснулась только технического персонала и посетителей отдела «Спортмастер». Все системы сработали как положено, и до приезда спецслужб мы полностью контролировали ситуацию.
Сейчас ТРК «Столица» продолжает работать в обычном режиме.
Ранее мы рассказывали о том, как пермские пожарные провели массовые учения в ТРК «Столица».
59.ru: последние новости
Замкнуло проводку: в Перми пожарные выехали в торговый центр «Колизей Atrium» «Уберите костюмы от выхода»: в театре «У моста» проверили пожарную безопасность «Не сработал пожарный рукав»: в музее «Россия – моя история» в Перми проверили пожарную безопасность
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