В Перми эвакуировали ТРК «Столица»

Сегодня, 15 апреля, произошло задымление в магазине «Спортмастер» на первом этаже ТРК «Столица». Посетителей и персонал магазина эвакуировали. На место выехали специальные службы, определившие, что причиной задымления стало короткое замыкание. Эту информацию 59.ru подтвердили в краевом МЧС

— Никакого открытого горения не было. Было задымление из-за оплавившихся проводов, — рассказал 59.ru директор ТРК «Столица» Константин Копытов. — Мы частично эвакуировали людей. Эвакуация коснулась только технического персонала и посетителей отдела «Спортмастер». Все системы сработали как положено, и до приезда спецслужб мы полностью контролировали ситуацию.

Сейчас ТРК «Столица» продолжает работать в обычном режиме.

Ранее мы рассказывали о том, как пермские пожарные провели массовые учения в ТРК «Столица».