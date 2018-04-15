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И огонь и вода: природная стихия атакует Россию
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И огонь и вода: природная стихия атакует Россию 

Мир24 1 час назад
Природная стихия атакует десятки регионов России. В 80-ти населенных пунктах борются с половодьем, а в Сибири тушат лесные пожары. О ликвидации последствий — корреспондент телеканала «МИР 24» Михаил Пранович.
Если верить карте, то никакого озера здесь быть не должно. Это одна из деревень Воронежской области. Вода продолжает атаковать регион. С каждым днем работы у спасателей все больше и больше. Не утихает паводок и в Башкирии. В регионе затоплены почти полторы тысячи жилых участков. Силами МЧС производится круглосуточный мониторинг тех зон, которые наиболее подвержены стихии. Для этого используют дронов. Сами спасатели заняты эвакуацией людей.
«За полтора часа вода прямо напором хлынула у нас! Я детей спасала в резиновых сапогах. Все что нажили, как говорится, ушло под воду», — поделилась жительница поселка Зубово Лилия Гиниятова.
Почти две тысячи участков затоплены в Саратовской области. Аткарск вообще напоминает больше Венецию, нежели провинциальный город России. Движение по улицам возможно только на катерах. Однако некоторых это не смущает, и покидать свои дома они не торопятся.
А пока Центральная Россия находится во власти половодья, в Сибири горят леса. Площадь пожара за сутки увеличилась втрое. Только в Забайкальском крае огонь охватил территорию в 700 гектаров. Также пламя бушует на Алтае и в Бурятии.
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