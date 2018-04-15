На Вологодчине продолжаются поиски провалившегося под лед рыбака

За минувшие сутки двое жителей области провалились под лед. Оба ЧП произошли на реке Шексне во время рыбалки.

Сообщение о происшествии близ деревни Турцево поступило накануне в 14.45. На поиски 55-летнего мужчины отправились пятеро спасателей и двое полицейских. Тело обнаружили вечером в этот же день.

Второй случай произошел рядом с деревней Нова. Пожилой мужчина во время рыбалки выпал из надувной лодки. Несколько часов спасатели и местные жители пытались найти рыбака. Поиски продолжаются, сообщили в пресс-службе МЧС по Вологодской области.

Спасатели напоминают, что сейчас выход на лед запрещен на всех водоемах области, в том числе и на реке Вологде. Об этом вологжан предупреждают аншлаги.