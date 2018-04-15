Девочку, которую покусала мать, спецборт МЧС доставил из Екатеринбурга в Анапу к новым родителям

Как рассказала E1.RU член инициативной группы, которая занималась судьбой малышки, сегодня девочку провожали из детдома в аэропорт. — Она — тяжелый ребенок, ей нужна бригада МЧС , спецоборудование, — рассказала E1.RU Юлия. — Мы все комиссии обошли, но нам запретили обычным бортом лететь, даже если выкупить VIP-класс. Никто не пошел на это. Мы долго ждали, в феврале опека дала согласие, и вот только сейчас дали борт МЧС. Мы очень рады, что настолько больного ребенка, лежачего, безжизненного, тоже забрали, в Анапу В МЧС подтвердили, что самолет «Сухой Суперджет 100» МЧС России перевез ребенка из Екатеринбурга в Анапу. — Пациент нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи, — сказали в МЧС. — Спецборт МЧС России, который осуществлял санитарный рейс, оснащен современным медицинским оборудованием для поддержания жизнеобеспечения ребенка. На протяжении всего рейса пациента сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ и представители социальной службы. Напомним, жуткая история произошла осенью 2015 года. 6-летнего ребенка из Ревды привезли в больницу Екатеринбурга, у нее была съедена губа и часть носа. Сотрудники МВД выяснили, что сделала это с девочкой ее собственная мать. Позже женщину лишили родительских прав и отправили в колонию общего режима на 4 года.