Пять вагон с цементом сошли с рельсов в Михайловском районе

Как сообщили РИА34 в региональной пресс-службе МЧС, ЧП произошло сегодня утром. Сообщение от диспетчера ситуационного центра Приволжской железной дороги поступило в 8:25.

— Состав двигался в направлении поселка Максима Горького в Волгогарде. На станции Себряково произошел сход вагонов с цементом грузового поезда № 2824, — пояснили в спасательном ведомстве. — Со станции Арчеда к месту происшествия направлен восстановительный поезд.

Уточняется, что на график движения пассажирских поездов ЧП не повлияло. Погибших и пострадавших нет. Проводится проверка, все обстоятельства выясняются.