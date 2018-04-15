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Пять вагон с цементом сошли с рельсов в Михайловском районе
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Пять вагон с цементом сошли с рельсов в Михайловском районе 

ria34.ru 25 минут назад
Фото: ria34.ru
Как сообщили РИА34 в региональной пресс-службе МЧС, ЧП произошло сегодня утром. Сообщение от диспетчера ситуационного центра Приволжской железной дороги поступило в 8:25.
— Состав двигался в направлении поселка Максима Горького в Волгогарде. На станции Себряково произошел сход вагонов с цементом грузового поезда № 2824, — пояснили в спасательном ведомстве. — Со станции Арчеда к месту происшествия направлен восстановительный поезд.
Уточняется, что на график движения пассажирских поездов ЧП не повлияло. Погибших и пострадавших нет. Проводится проверка, все обстоятельства выясняются.
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