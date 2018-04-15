17 человек тушили ночной пожар на складе пиломатериалов в Златоусте

Пожар произошёл на складе пиломатериалов в Златоусте , в ликвидации ЧП участвовали 17 человек и шесть единиц техники, сообщают в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании на улице Суворова поступило в экстренные службы 14 апреля около 23:30. К полуночи сотрудникам МЧС удалось справиться с огнём. Причины пожара предстоит установить специалистам.

На ЧП обратили внимание пользователи соцсетей. Сначала горожане предположили, что загорелся расположенный неподалёку автосалон, однако позже эта информация не подтвердилась.