Ещё
17 человек тушили ночной пожар на складе пиломатериалов в Златоусте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

17 человек тушили ночной пожар на складе пиломатериалов в Златоусте 

АиФ 24 минуты назад
Фото: АиФ
Пожар произошёл на складе пиломатериалов в Златоусте, в ликвидации ЧП участвовали 17 человек и шесть единиц техники, сообщают в пресс-центре регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании на улице Суворова поступило в экстренные службы 14 апреля около 23:30. К полуночи сотрудникам МЧС удалось справиться с огнём. Причины пожара предстоит установить специалистам.
На ЧП обратили внимание пользователи соцсетей. Сначала горожане предположили, что загорелся расположенный неподалёку автосалон, однако позже эта информация не подтвердилась.
Отметим, что минувшей ночью сотрудникам экстренных служб также пришлось ликвидировать пожары в Магнитогорске, Миассе и Челябинске.
АиФ: последние новости
Потолок придавил посетителей торгового комплекса «Слон» в Миассе Следователи выясняют причины обрушения перекрытий здания в Кургане 600 человек эвакуировали из поезда в Челябинске из-за сообщения о бомбе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Штайнмайер встал на защиту России269
Лондон введет санкции против российских олигархов280
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова141
Ракеты Трампа подстрелили рубль76
Асад похвалил российские оружие75
Видео
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика
00:15
Асад похвалил российские оружие
Армия В мире
03:51
«Это хулиганство в международных отношениях»
Политика Статьи
00:24
США показали удар подлодки по Сирии
Армия
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
01:01
В США усомнились в законности удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:00
Отравление Скрипалей сравнили со штурмом «Норд-Оста»
Происшествия
02:18
Бузову не хотят пускать в Северную Осетию
Шоу-бизнес
01:58
Британия задумалась об «ответной» кибератаке на Россию
Политика
04:28
«Удары по Сирии показали неготовность ЕС к войне»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение