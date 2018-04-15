17 человек тушили ночной пожар на складе пиломатериалов в Златоусте 

Пожар произошёл на складе пиломатериалов в Златоусте, в ликвидации ЧП участвовали 17 человек и шесть единиц техники, сообщают в пресс-центре регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании на улице Суворова поступило в экстренные службы 14 апреля около 23:30. К полуночи сотрудникам МЧС удалось справиться с огнём. Причины пожара предстоит установить специалистам.
На ЧП обратили внимание пользователи соцсетей. Сначала горожане предположили, что загорелся расположенный неподалёку автосалон, однако позже эта информация не подтвердилась.
Отметим, что минувшей ночью сотрудникам экстренных служб также пришлось ликвидировать пожары в Магнитогорске, Миассе и Челябинске.