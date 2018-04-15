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МЧС взяло на контроль все термоточки в Центральной России
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МЧС взяло на контроль все термоточки в Центральной России 

ТАСС 51 минуту назад
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. МЧС России взяло на контроль все термоточки, выявленные в нескольких регионах Центрального федерального округа, которые могут привести к пожарам. Об этом ТАСС сообщил глава МЧС России Владимир Пучков в ходе облета территорий Московской, Тульской и Воронежской областей.
"МЧС России взяло каждую термоточку на контроль. Зафиксированы отжиги сухой растительности в первую очередь на землях сельскохозяйственного назначения", — сказал он. При сильном ветре это может привести к катастрофическим последствиям.
Пучков напомнил, что собственники и арендаторы земель несут персональную ответственность за безопасность и недопущение возникновения пожаров на своих территориях.
Вместе с тем он отметил, что отношение граждан к вопросам пожарной безопасности меняется в лучшую сторону. «За время облета мы не зафиксировали ни одного случая сжигания сухой растительности, мусора не территории частных домовладений, дачных поселков и садоводческих товариществ», — пояснил Пучков.
"Это результат как профилактической работы, так и эффективного взаимодействия старост, руководителей садоводческих товариществ и надзорных органов МЧС", — добавил он.
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