Рабочий, оказавшийся под завалом в шахте «Дальняя» под Ростовом, погиб

Стало известно о гибели горнорабочего в результате обрушения кровли на шахте «Дальняя» в Ростовской области

Ранее Sobesednik.ru писал, что при обрушении монтируемой в забое кровли на шахте «Дальняя» в Красносулинском районе Ростовской области один горнорабочий оказался под завалами.

Как передает РИА «Новости», утром в воскресенье, 15 апреля, стало известно о гибели оказавшегося под завалами шахтера.

«В зоне обрушения находились три человека, двоим удалось выбраться, один погиб», — приводит агентство слова представителя прокураторы Ростовской области.

Уточняется также, что на момент обрушения в шахте «Дальняя» в смене работали 87 человек, 86 из них смогли самостоятельно выбраться из шахты.