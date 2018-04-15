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Рабочий, оказавшийся под завалом в шахте «Дальняя» под Ростовом, погиб
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Рабочий, оказавшийся под завалом в шахте «Дальняя» под Ростовом, погиб 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Стало известно о гибели горнорабочего в результате обрушения кровли на шахте «Дальняя» в Ростовской области.
Ранее Sobesednik.ru писал, что при обрушении монтируемой в забое кровли на шахте «Дальняя» в Красносулинском районе Ростовской области один горнорабочий оказался под завалами.
Как передает РИА «Новости», утром в воскресенье, 15 апреля, стало известно о гибели оказавшегося под завалами шахтера.
«В зоне обрушения находились три человека, двоим удалось выбраться, один погиб», — приводит агентство слова представителя прокураторы Ростовской области.
Уточняется также, что на момент обрушения в шахте «Дальняя» в смене работали 87 человек, 86 из них смогли самостоятельно выбраться из шахты.
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