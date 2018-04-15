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Погибший при обрушении в шахте под Ростовом работал горняком около 15 лет
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Погибший при обрушении в шахте под Ростовом работал горняком около 15 лет 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 апр — РИА Новости, Юлия Насулина. Мужчина, погибший при обрушении кровли в шахте «Дальняя» в Ростовской области, работал горняком около 15 лет, рассказал РИА Новости его бывший коллега Валерий, который уже находится на пенсии.
"Я знал его. У него стаж работы был лет 15", — сказал собеседник агентства. Тем не менее, по его словам, трагедии в шахтах зачастую происходят из-за нарушений техники безопасности. «Спешка, особенно в работе проходчиков, часто бывает губительна», — добавил он.
По его информации, в настоящее время на шахте ведутся работы по подъему тела погибшего.
Обрушение в шахте произошло в воскресенье утром. Как сообщала прокуратура региона, в опасной зоне находились три человека, двум удалось выбраться, один погиб. По факту гибели проходчика шахты 1977 года рождения СК организовал доследственную проверку.
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