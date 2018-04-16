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В Тюмени сгорел крупный склад
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В Тюмени сгорел склад на площади 1200 квадратных метров 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Крупный пожар произошел на складе на окраине Тюмени, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУ МЧС.
По его словам, инцидент случился в ночь на воскресенье около 1 часа ночи. Горел склад размерами 25 на 50 метров (1250 "квадратов"), расположенный на улице Производственной, 30. На место выезжали 47 пожарных на 17 спецмашинах.
"Объект получил повреждения по всей площади. Пожар был локализован в 03.08, ликвидирован в 04.09. Из здания были эвакуированы 30 баллонов. Предварительно рассматриваются две версии возникновения пожара — самовозгорание и неосторожное обращение с огнем", — сказал представитель ведомства.
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