В Тюмени сгорел крупный склад

В Тюмени сгорел склад на площади 1200 квадратных метров

По его словам, инцидент случился в ночь на воскресенье около 1 часа ночи. Горел склад размерами 25 на 50 метров (1250 "квадратов"), расположенный на улице Производственной, 30. На место выезжали 47 пожарных на 17 спецмашинах.