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Ночью сгорел склад завода «Тюменьремдормаш»
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Ночью сгорел склад завода «Тюменьремдормаш» 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
В Тюмени минувшей ночью горел склад на улице Производственной, 30. Помещение принадлежит заводу «Тюменьремдормаш».
Завод «Тюменьремдормаш» открыли в 1983 году. Сейчас он занимается производством барьерных ограждение, дорожных знаков, гофротруб, автопавильонов, перильных ограждений, велопарковок и прочее.
— Сообщение о возгорании поступило в 1:28 сегодня, 15 апреля, — рассказал Геннадий Грибич, заместитель руководителя пресс-службы регионального МЧС. — Горел склад площадью ориентировочно 1250 квадратных метров. — Первые подразделения прибыли на место через 10 минут, локализовали возгорание в 3:08, а ликвидировали — в 4:09. Склад поврежден огнем по всей площади.
Из здания пожарные вынесли 30 баллонов.
На месте работали 47 сотрудников МЧС и 16 единиц спецтехники. Причины пожара установят дознаватели.
Недавно город потряс крупный подар — полностью сгорел магазин игрушек «Rich Family» на улице Кремлевской. Весь уничтоженный огнем товар был застрахован, владельцы уже подыскали новое место для магазина.
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