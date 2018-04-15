Ночью сгорел склад завода «Тюменьремдормаш»

Тюмени минувшей ночью горел склад на улице Производственной, 30. Помещение принадлежит заводу «Тюменьремдормаш».

Завод «Тюменьремдормаш» открыли в 1983 году. Сейчас он занимается производством барьерных ограждение, дорожных знаков, гофротруб, автопавильонов, перильных ограждений, велопарковок и прочее.

— Сообщение о возгорании поступило в 1:28 сегодня, 15 апреля, — рассказал Геннадий Грибич, заместитель руководителя пресс-службы регионального МЧС . — Горел склад площадью ориентировочно 1250 квадратных метров. — Первые подразделения прибыли на место через 10 минут, локализовали возгорание в 3:08, а ликвидировали — в 4:09. Склад поврежден огнем по всей площади.

Из здания пожарные вынесли 30 баллонов.

На месте работали 47 сотрудников МЧС и 16 единиц спецтехники. Причины пожара установят дознаватели.

Недавно город потряс крупный подар — полностью сгорел магазин игрушек «Rich Family» на улице Кремлевской. Весь уничтоженный огнем товар был застрахован, владельцы уже подыскали новое место для магазина.