В Орле сотрудники УФСИН вытащили пенсионерку из горящего дома

Пожар в жилом доме на улице 1-ой Курской областного центра произошёл 8 апреля 2018 года. Сотрудники отдала охраны Орловской психиатрической больницы специализированного типа помогли выбраться из горящего дома хозяйке дома.

УФСИН России по Орловской области поступило письмо от дочери пострадавшей во время пожара в частном доме гражданки Сизоновой А. Д. В письме в частности говорится:

— Выражаю искреннюю признательность и огромную благодарность сотрудникам ОО ОПБСТИН за проявленную находчивость, добросовестное исполнение гражданского долга, за быстрое реагирование и в тушении пожара, произошедшего 8 апреля.

— Особые слова благодарности хочу выразить прапорщику внутренней службы Алексею Толпекину и старшему прапорщику внутренней службы Дмитрию Шманеву за спасение моей мамы Сизоновой А. Д. 1935 г.р.»

Руководством УФСИН России по Орловской области принято решение поощрить отличившихся сотрудников ОО ОПБСТИН, сообщили в пресс-службе ведомства.