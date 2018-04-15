В Орле сотрудники УФСИН вытащили пенсионерку из горящего дома 

Пожар в жилом доме на улице 1-ой Курской областного центра произошёл 8 апреля 2018 года. Сотрудники отдала охраны Орловской психиатрической больницы специализированного типа помогли выбраться из горящего дома хозяйке дома.
В УФСИН России по Орловской области поступило письмо от дочери пострадавшей во время пожара в частном доме гражданки Сизоновой А. Д. В письме в частности говорится:
— Выражаю искреннюю признательность и огромную благодарность сотрудникам ОО ОПБСТИН за проявленную находчивость, добросовестное исполнение гражданского долга, за быстрое реагирование и в тушении пожара, произошедшего 8 апреля.
— Особые слова благодарности хочу выразить прапорщику внутренней службы Алексею Толпекину и старшему прапорщику внутренней службы Дмитрию Шманеву за спасение моей мамы Сизоновой А. Д. 1935 г.р.»
Руководством УФСИН России по Орловской области принято решение поощрить отличившихся сотрудников ОО ОПБСТИН, сообщили в пресс-службе ведомства.