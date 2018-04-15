В поселке Кореиз на ЮБК сгорело кафе

Возгорание удалось ликвидировать в течение 30 минут. В ликвидации ЧП от МЧС России участвовали 12 человек личного состава и 2 единицы специализированной пожарно-спасательной техники.

В ведомстве подчеркнули, что посетителям и персоналу кафе удалось самостоятельно покинуть здание. Никто из них не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

Площадь пожара составила 30 кв м. Огнем была повреждена кровля кафе. Причину чрезвычайного происшествия выясняют эксперты.