В поселке Кореиз на ЮБК сгорело кафе 

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости Крым. Пожар произошел в трехэтажном здании кафе «Мари-Анна» в поселке Кореиз накануне вечером. Как сообщили в региональном управлении МЧС России, огонь быстро распространялся по всей площади и сопровождался сильным задымлением.
Возгорание удалось ликвидировать в течение 30 минут. В ликвидации ЧП от МЧС России участвовали 12 человек личного состава и 2 единицы специализированной пожарно-спасательной техники.
В ведомстве подчеркнули, что посетителям и персоналу кафе удалось самостоятельно покинуть здание. Никто из них не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.
Площадь пожара составила 30 кв м. Огнем была повреждена кровля кафе. Причину чрезвычайного происшествия выясняют эксперты.