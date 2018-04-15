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В поселке Кореиз на ЮБК сгорело кафе
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В поселке Кореиз на ЮБК сгорело кафе 

РИА Новости Крым 20 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости Крым. Пожар произошел в трехэтажном здании кафе «Мари-Анна» в поселке Кореиз накануне вечером. Как сообщили в региональном управлении МЧС России, огонь быстро распространялся по всей площади и сопровождался сильным задымлением.
Возгорание удалось ликвидировать в течение 30 минут. В ликвидации ЧП от МЧС России участвовали 12 человек личного состава и 2 единицы специализированной пожарно-спасательной техники.
В ведомстве подчеркнули, что посетителям и персоналу кафе удалось самостоятельно покинуть здание. Никто из них не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.
Площадь пожара составила 30 кв м. Огнем была повреждена кровля кафе. Причину чрезвычайного происшествия выясняют эксперты.
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