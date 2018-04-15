В многоквартирном доме в Новокузнецке произошёл пожар 

В многоквартирном доме в центре Новокузнецка произошёл пожар, сообщает «ВашГород.ру».
Как рассказали в пресс-службе МЧС, все жильцы эвакуировались сам. Возгорание потушено.
Мэр Сергей Кузнецов заявил, что, по предварительной версии, пожар начался на чердаке. Помещение использовалось не по назначению. Один из жильцов сделал там спортзал, в который мог попасть сразу из своей квартиры.
В настоящее время проверяются документы, было ли разрешение на использование помещения.
«Это ещё одна городская типичная проблема, которая долгое время была вне всякого контроля», — отметил Кузнецов на своей странице в Instagram.
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