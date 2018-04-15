Ещё
В многоквартирном доме в Новокузнецке произошёл пожар
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В многоквартирном доме в Новокузнецке произошёл пожар 

RT на русском 49 минут назад
В многоквартирном доме в центре Новокузнецка произошёл пожар, сообщает «ВашГород.ру».
Как рассказали в пресс-службе МЧС, все жильцы эвакуировались сам. Возгорание потушено.
Мэр Сергей Кузнецов заявил, что, по предварительной версии, пожар начался на чердаке. Помещение использовалось не по назначению. Один из жильцов сделал там спортзал, в который мог попасть сразу из своей квартиры.
В настоящее время проверяются документы, было ли разрешение на использование помещения.
«Это ещё одна городская типичная проблема, которая долгое время была вне всякого контроля», — отметил Кузнецов на своей странице в Instagram.
Ранее URA.RU сообщало, что названы возможные причины пожара в магазине игрушек в Тюмени.
RT на русском: последние новости
СК возбудил дело в отношении командира звена, тушившего «Зимнюю вишню» СК установил высокопоставленных чиновников, препятствовавших проверке в ТЦ в Кемерове СК начал проверку по факту ДТП с автобусом с детьми в Подмосковье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США выдвинули ультиматум Сирии677
США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии216
Штайнмайер встал на защиту России69
Британия оправдалась перед РФ за удары по Сирии558
«Удары по Сирии показали неготовность ЕС к войне»66
Видео
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
01:01
В США усомнились в законности удара по Сирии
В мире Ближний Восток
02:18
Бузову не хотят пускать в Северную Осетию
Шоу-бизнес
01:58
Британия задумалась об «ответной» кибератаке на Россию
Политика
04:28
«Удары по Сирии показали неготовность ЕС к войне»
В мире
05:28
США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии
Политика
01:24
США выдвинули ультиматум Сирии
В мире
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение