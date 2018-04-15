В многоквартирном доме в Новокузнецке произошёл пожар

В многоквартирном доме в центре Новокузнецка произошёл пожар, сообщает «ВашГород.ру».

Как рассказали в пресс-службе МЧС , все жильцы эвакуировались сам. Возгорание потушено.

Мэр Сергей Кузнецов заявил, что, по предварительной версии, пожар начался на чердаке. Помещение использовалось не по назначению. Один из жильцов сделал там спортзал, в который мог попасть сразу из своей квартиры.

В настоящее время проверяются документы, было ли разрешение на использование помещения.

«Это ещё одна городская типичная проблема, которая долгое время была вне всякого контроля», — отметил Кузнецов на своей странице в Instagram.