Поиски пропавшего четыре месяца назад Геннадия Аркадьева прекращены

В Кармаскалинском районе почти четыре месяца искали пропавшего 59-летнего Геннадия Аркадьева. Поиски прекратили вчера, 14 апреля.

Геннадия в последний раз видели 20 января, когда он вышел из дома и ушел в неизвестном направлении. Через пару дней в полицию подали заявление на розыск, привлекли волонтеров. Начали обыскивать соседние деревни, развешивать ориентировки. Но все было безрезультатным — Геннадий пропал бесследно.

21 января, как рассказали родственники, в селе Ильтеряково произошел крупный пожар — сгорел бревенчатый дом на улице Ленина. На пожаре нашли тело хозяина, одного из друзей пропавшего. Но близкие пожар никак не связали с пропажей Геннадия.

— На этой неделе там разбирали все, что осталось от дома. И нашли останки за печкой под досками. Опознали Геннадия, сейчас тело в морге, — пояснили Ufa1 родственники.