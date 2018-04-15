80 человек спасли от снежного плена на Чукотке

Сотрудники МЧС вызволили 80 человек, застрявших в снежном плену на Чукотке, передает телеканал «360».

Среди них в том числе находилось пятеро детей. Об этом сообщило региональное управление ведомства.

Инцидент произошел 14 апреля в Анадырском лимане в районе косы «Песчаная» и мыса «Толстый». Люди на 24 автомобилях оказались заблокированы в снегу. Спасателям пришлось освобождать людей и автомобили с помощью снегоходов. К счастью, все обошлось без жертв.