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80 человек спасли от снежного плена на Чукотке
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80 человек спасли от снежного плена на Чукотке 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
Сотрудники МЧС вызволили 80 человек, застрявших в снежном плену на Чукотке, передает телеканал «360».
Среди них в том числе находилось пятеро детей. Об этом сообщило региональное управление ведомства.
Инцидент произошел 14 апреля в Анадырском лимане в районе косы «Песчаная» и мыса «Толстый». Люди на 24 автомобилях оказались заблокированы в снегу. Спасателям пришлось освобождать людей и автомобили с помощью снегоходов. К счастью, все обошлось без жертв.
Похожий случай произошел 9 апреля в заливе Мордвинова в Охотском море. Тогда оторвавшаяся льдина унесла в море 54 рыболовов. Причем, они отправились на лед, невзирая на предупреждения МЧС об опасности. Несмотря на то, что инцидент обошелся без жертв, спасатели обратились к губернатору Сахалинской области с просьбой ужесточить наказание за нарушение запретов на зимнюю рыбалку. В частности, они предлагают на законодательном уровне ввести штрафы и усилить контроль за соблюдением закона.
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