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В Ростовской области на шахте «Дальняя» произошёл обвал кровли
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В Ростовской области на шахте «Дальняя» произошёл обвал кровли 

Ростовские Вести 1 час назад
В 07.10 15.04.2018 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Ростовской области от в Башковском с/п, п. Тополевый в шахте «Дальняя», произошел обвал кровли в шахте. В результате чего пострадал 1 человек. В шахте работало 87 человек, все 86 человек самостоятельно эвакуировались. Военизированная группа спасательного отряда провели работы по спасению пострадавшего мужчины 1976 года рождения. В результате происшествия пожара не произошло, концентрация вредных веществ в воздухе не превышает допустимую норму. Удаленность от поверхности до аварии около 800 м. Заблокированных людей в Шахте нет. Привлекалось 17 человек личного состава и 4 ед. тех. от ВГСО.
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